È stato necessario l'intervento di più persone per catturare il vitello, scappato da una fattoria di Masein (GR) mercoledì sera.

È servito l'intervento di ben tre pattuglie di polizia, un veterinario, un guardiacaccia e di un contadino per catturare il ribelle vitello che questa mattina presto ha deciso di farsi un giro sulla semiautostrada A13, arrivando fino a Thusis (GR).

Alle 6 di questa mattina la polizia cantonale grigionese ha ricevuto diverse segnalazioni di persone che avevano avvistato il vitello in libertà in un viottolo di campagna nei pressi di Thusis. Una pattuglia della polizia è subito intervenuta ma non è riuscita a trovare l'animale.

Successivamente alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza dell'animale sulla A13, ma prima dell'arrivo di una pattuglia il vitello ha lasciato la semiautostrada utilizzando l'uscita Thusis Sud e rifugiandosi spaventato nella parte bassa del villaggio.

Con l'aiuto di un guardiacaccia e di un veterinario, il vitello di appena sei mesi è stato stordito con il rumore di un colpo di fucile. Poco dopo le 10 il contadino è riuscito a trasportare l'animale, ancora intontito, con un rimorchio fino alla sua fattoria a Masein (GR), da dove era scappato mercoledì sera.

