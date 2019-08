Tre persone sono rimaste ferite ieri sera in un tamponamento avvenuto nel tunnel Plazzas, sulla A13 all'altezza di Bonaduz (GR). Coinvolti due furgoni e un'automobile.

Nella galleria il traffico era bloccato. Un 30enne inglese non si è accorto in tempo della situazione e con il suo furgone ha colpito l'auto di un 43enne spagnolo, che a sua volta è andata a finire contro il veicolo di un 21enne svizzero, ha spiegato oggi in un comunicato la polizia cantonale.

Tutti e tre hanno subito ferite di lieve entità e sono stati portati per controlli all'ospedale di Coira.

