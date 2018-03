Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 agosto 2012 17.04 15 agosto 2012 - 17:04

Un treno della Ferrovia retica (RhB) ha travolto oggi, all'altezza di un passaggio a livello di Davos Dorf (GR), un'auto guidata da un cittadino britannico. L'uomo è stato portato in ospedale in stato di shock. Secondo quanto affermato da testimoni, ha cercato di attraversare i binari quando le barriere stavano già abbassandosi, ed è rimasto bloccato.

Quando il treno è sopraggiunto, l'uomo ha fatto in tempo ad uscire dal veicolo e portarsi in una posizione di sicurezza. Il convoglio non è però riuscito ad evitare l'impatto, scaraventando l'automobile a lato dei binari, con conseguente danno totale per la quattro ruote e per la barriera. La polizia non è stata in grado di quantificare il totale dei danni.

