Il 67enne alla guida dell'auto stava svoltando a sinistra e non si è accorto della moto in arrivo in direzione opposta.

A Susch, nel comune di Zernez, in Bassa Engadina (GR), una moto si è scontrata con un'auto che stava eseguendo una manovra di svolta. Il centauro 66enne ha riportato ferite di media gravità.

Poco dopo le 12.30 il 67enne alla guida dell'auto stava svoltando a sinistra dalla strada principale H27 e non si è accorto della moto in arrivo in direzione opposta. Il centauro non ha potuto evitare lo scontro e si è schiantato frontalmente contro la fiancata destra dell'auto.

Il motociclista 66enne è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Scuol (GR). Entrambi i veicoli hanno riportato consistenti danni materiali. La polizia cantonale dei Grigioni sta accertando la causa dell'incidente.

