Questo contenuto è stato pubblicato il 23 dicembre 2011 16.51 23 dicembre 2011 - 16:51

Un 20enne è morto ieri sera a Coira travolto da uno spazzaneve. L'autista del mezzo stava sgomberando un parcheggio e, non accorgendosi della presenza del giovane, lo ha seppellito con la neve. Lo ha comunicato oggi la polizia grigionese.

Secondo la nota, l'autista - impiegato di una ditta privata - non si è accorto di niente e ha lasciato la zona senza sospettare cosa fosse successo. Il corpo è stato ritrovato questa mattina grazie all'allarme lanciato dalla coinquilina del 20enne, preoccupata di non averlo visto rincasare.

La dinamica esatta dell'incidente non è ancora chiara, hanno spiegato le autorità. Una delle ipotesi è che la vittima si trovasse dietro ad un cumulo di neve, motivo per cui l'autista non l'avrebbe visto.

