Questo contenuto è stato pubblicato il 28 maggio 2018 17.25 28 maggio 2018 - 17:25

Il Grand Casinò Baden ha concluso un partenariato con il gruppo belga Ardent per rilevare il Casinò di Davos. Ardent avrà il 44% della casa da gioco grigionese, mentre il Grand Casinò con il 46% rimarrà il principale azionista.

Il restante 10% appartiene a Davos Turismo. I dettagli della transazione non sono stati resi noti. Il gruppo belga è stato fatto salire a bordo anche in vista della votazione federale del 10 giugno sulla Legge federale sui giochi in denaro, spiegano i responsabili. Ardent ha una lunga esperienza nel settore dei casinò online.

"Se il popolo accoglierà la legge, potremo sviluppare con il nostro partner un'offerta online per il Casino Davos", ha detto Detlef Brose, capo del gruppo Gran Casinò, citato in un comunicato.

