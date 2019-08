Nei Grigioni questa mattina è andata in scena una delle più grandi transumanze tradizionali di pecore della Svizzera. Circa 1500 animali si sono spostati dal Guschasattel (Maienfeld) fino alla Fläschertal.

Nella nuova valle le pecore rimarranno fino ad ottobre. La spettacolare transumanza, che in parte si svolge attraverso stretti sentieri di montagna, ha una lunga tradizione. Avviene da decine di anni, ha dichiarato il responsabile delle pecore Hansruedi Möhr all'agenzia Keystone-ATS.

Il gregge è partito attorno alle 05:30 e i primi animali sono arrivati a destinazione alle 07:00. Il percorso ha una lunghezza di circa dieci chilometri.

Una pecora purtroppo non ce l'ha fatta ed è caduta lungo il percorso. Negli scorsi anni non si era registrato nessun incidente. Il pastore si occupa per la 17esima volta della transumanza ed è assistito da otto persone.

