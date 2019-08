New York ha perso 39'000 abitanti nel 2018 (foto d'archivio)

Le grandi città dopo anni di crescita iniziano a restringersi. Da New York a Parigi, da Pechino a Londra, è fuga dalle metropoli.

New York ha perso 39'000 abitanti nel 2018, dopo essere diminuita di 37'700 unità l'anno precedente. Parigi - riporta il Financial Times - ha perso fra il 2011 e il 2016 una media di 11'900 abitanti per ogni "department".

A Londra la popolazione continua a crescere cresce grazie agli immigrati, ma quando si parla di immigrazione interna la City ha sperimentato la perdita di 100'000 abitanti nell'anno che si è chiuso nel giugno del 2018. E lo stesso vale per Pechino e Shanghai, che nel 2017 hanno registrato il loro primo calo della popolazione in decenni.

La fuga è dovuta ai prezzi elevati delle città, accessibili per le famiglie ricche e con pochi o nessun figlio. La classe media viene invece allontanata dalle grandi città, con prezzi sempre più proibitivi.

Neuer Inhalt Horizontal Line