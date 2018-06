Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 giugno 2018 15.39 01 giugno 2018 - 15:39

Una nuova rete di misurazione per la grandine sarà creata in Svizzera.

Dopo le alluvioni, la grandine in Svizzera è il fenomeno naturale più costoso per le assicurazioni. Per migliorare le previsioni e ridurre i danni sarà creata una rete di misurazione con una serie di raccoglitori in tutto il Paese.

Fra i luoghi interessati figura anche il sud del Ticino. In totale nelle prossime settimane saranno piazzati 80 sensori completamente automatizzati, che misurano le dimensioni dei chicchi di ghiaccio, l'energia d'urto e l'ora della grandinata. Si partirà dalla Valle dell'Emme (BE) e dall'Entlebuch (LU) e si proseguirà con le altre installazioni nel Giura e nel Ticino meridionale.

L'operazione è un'iniziativa comune del Centro Oeschger per le ricerche sul clima dall'università di Berna, dell'assicuratore La Mobiliare e dell'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera).

Secondo un comunicato odierno della cooperativa Mobiliare si tratta di una rete di rilevamento unica nel suo genere a livello mondiale, che combina radar meteorologici, osservazioni della popolazione, danni ai veicoli e dati provenienti dai sensori. La grandine ogni anno provoca danni per decine di milioni di franchi a veicoli, stabili e colture.

Neuer Inhalt Horizontal Line