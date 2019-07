Si sono aperti i seggi per le elezioni politiche in Grecia, dove si vota fino alle 19.00 (le 18.00 in Svizzera), quando si conosceranno gli exit poll, seguiti attorno alle 21.00 (le 21.00 in Svizzera) dalle prime proiezioni affidabili.

Un voto che vede superfavorita Nea Dimokratia, formazione di centrodestra guidata da Kyriakos Mitsotakis. Una sua vittoria metterebbe fine all'era del governo di sinistra di Alexis Tsipras, riportando Atene verso una delle grandi famiglie politiche - i Mitsotakis-Bakoyannis- che da sempre dominano la scena nazionale ellenica.

