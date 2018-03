Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 ottobre 2012 11.13 08 ottobre 2012 - 11:13

Per la prima volta nella storia giudiziaria della Grecia un tribunale ha emesso una condanna per crudeltà nei confronti di un animale. Lo riferisce la stampa ellenica citando il caso di un uomo di Maratona, a Nord di Atene, che è stato condannato a un anno di carcere - pena sospesa per tre anni - e ad una ammenda di 5.000 euro per aver costretto un suo dipendente a maltrattare un cane.

Per motivi non precisati, l'uomo - come riferiscono i giornali - ha ordinato ad un suo impiegato di legare l'animale al paraurti posteriore della sua auto e di trascinarlo lungo un viale cittadino. Alcuni passanti hanno notato la scena e hanno chiamato la polizia. Il cane ha riportato ferite alle zampe e al torace ed è stato ricoverato in una clinica veterinaria.

Neuer Inhalt Horizontal Line