Questo contenuto è stato pubblicato il 27 febbraio 2018 11.24 27 febbraio 2018 - 11:24

Il ministro dell'Economia greco Dimitris Papadimitriou si è dimesso dopo che ieri aveva lasciato il suo incarico di viceministra per la solidarietà sociale sua moglie, Rania Antonopoulou.

La viceministra, era emerso in un articolo del quotidiano Eleftheros Typos, aveva ricevuto sussidi statali per 23.000 euro per l'affitto del suo appartamento nel quartiere chic ateniese di Kolonaki.

Il sussidio - ricorda il quotidiano Kathimerini - non era illegale, ma si sono subito scatenate le polemiche e gli attacchi dell'opposizione per il fatto che un ministro benestante potesse beneficiare di un aiuto previsto per i poveri, in un paese ancora schiacciato dalla crisi. La signora Antonopoulou ha dichiarato che restituirà i 23.000 euro, ricevuti nell'arco di due anni.

Papadimitriou ha presentato le sue dimissioni al premier Alexis Tsipras ieri sera "per ragioni di sensibilità politica", e il primo ministro le ha accettate, ringraziandolo per il suo lavoro. Secondo i commentatori politici, queste dimissioni - dopo quelle a gennaio del viceministro per l'Istruzione Costas Zouraris - potrebbero aprire la strada ad un rimpasto di governo.

