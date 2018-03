Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

12 febbraio 2018 14.06

La vicenda delle presunte tangenti pagate nel corso di un decennio dal colosso elvetico Novartis a numerosi politici di primo piano in Grecia continua a scuotere la politica greca.

Il premier Alexis Tsipras riunisce oggi il gruppo parlamentare di Syriza, con lo scandalo al primo posto nell'agenda.

"Il nostro obiettivo è la verità e solo la verità", ha dichiarato il primo ministro, citato dall'agenzia Ana-Mpa, aggiungendo che il governo ha la responsabilità di bloccare lo sperpero di fondi pubblici e far luce sui casi di corruzione. Tutte le persone coinvolte, menzionate al termine di un'indagine parlamentare nata da rivelazioni di fonti concordanti (tra cui tre testimoni protetti), negano ogni addebito.

Novartis avrebbe pagato tangenti (le carte parlano di 50 milioni) per far aumentare i prezzi dei propri farmaci sul mercato ellenico e per farli acquistare dal servizio sanitario nazionale per gli ospedali pubblici.

La legge greca prevede che il parlamento dia il via libera per la messa in stato d'accusa di esponenti politici.

Secondo le prime stime dell'indagine parlamentare, il sovrapprezzo dei farmaci nel periodo 2000-2010 è costato alle casse statali 23 miliardi di euro. "È l'equivalente di un memorandum. Oltre il 10% del Pil", ha detto Tsipras. "Se fossero rimasti alla finanza pubblica, avremmo evitato i memorandum dopo il 2010". Tsipras ha proposto una commissione d'inchiesta per accertare le responsabilità individuali.

L'ex premier Samaras ha risposto minacciando di denunciare Tsipras, affermando che le accuse sono solo una macchinazione politica: "È la più ridicola e vergognosa cospirazione di sempre", ha affermato.

