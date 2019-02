Gli effetti disastrosi del cambiamento climatico "riguarderanno ciascuno di noi" e "coinvolgeranno ogni aspetto della nostra vita". Per contrastarli bisogna agire efficacemente "entro i prossimi 10-12 anni".

È l'allarme lanciato da Monaco da Bunny McDiarmid, condirettrice di Greenpeace International. "La conferenza di Sicurezza non ha ancora capito la gravità del pericolo del cambiamento climatico. Si parla sempre di quello che accadrà in futuro, se non si fa qualcosa, ma tutto sta già accadendo. La mia preoccupazione è che si è troppo lenti".

"Il clima colpirà ogni aspetto della nostra vita: alimentazione, mancanza di acqua, povertà, esodi e inasprimento dei conflitti per le risorse", ha elencato. "Ci sono 55 milioni di persone che sono state già sloggiate. Il 75% sono profughi. I costi negli ultimi tre anni ammontano a 56 miliardi", ha continuato.

