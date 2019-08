Un rallentamento dovuto alle condizioni meteo fa prevedere l'arrivo di Greta Thunberg sulle coste Usa per mercoledì anziché oggi.

Lo annuncia l'attivista svedese stessa sui suoi profili social aggiornando il suo diario di bordo per il tredicesimo giorno di traversata a bordo della barca a vela Malizia II di Pierre Casiraghi.

"Mare agitato a sud della Nuova Scozia", scrive Greta Thunberg che promette un aggiornamento nel momento dell'avvicinamento alla costa.

La 16enne sta compiendo un viaggio a zero emissioni dal Regno Unito a New York per il summit dell'Onu sul clima il 23 settembre prossimo. Il viaggio è iniziato dal porto di Plymouth, nel sud dell'Inghilterra, lo scorso 13 agosto.

