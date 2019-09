Un'estinzione di massa che dura 11 minuti, come gli anni che restano per limitare massicciamente le emissioni e invertire la rotta del cambiamento climatico prima che sia troppo tardi.

È la performance inscenata dalla sedicenne attivista svedese Greta Thunberg insieme ad altre centinaia di giovani davanti alla Casa Bianca, per lanciare una sfida a Donald Trump, visto come uno dei principali nemici della lotta ai cambiamenti climatici dopo aver trascinato l'America fuori dall'accordo di Parigi.

Greta e i teenager hanno dato vita poi ad un sit-in con cori e cartelli, mentre il presidente restava asserragliato nella West Wing. 'Hey hey, ho ho, climate change has got to go' (i cambiamenti climatici devono andarsene), hanno cantato i giovani. Ammonitori o ironici gli slogan sugli striscioni: 'We are running out of time' (abbiamo poco tempo a disposizione), 'Make Earth cool again' (Rendi la terra di nuovo bella), parafrasi del motto elettorale trumpiano 'Make America Great Again'.

