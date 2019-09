Greta Thunberg è arrivata al Congresso americano dove alla Camera sta per iniziare un'audizione davanti alla commissione speciale per la crisi climatica e la commissione affari esteri.

La giovane attivista lancerà un appello ai legislatori americani non lesinando critiche per la loro inazione. Dovrebbe quindi incontrare la deputata democratica Alexandra Ocasio-Cortez, sostenitrice di un Green New Deal contestato anche da molti del suo partito per i costi eccessivi delle proposte contenute, proposte volte ad affrontare drasticamente il problema del climate change.

