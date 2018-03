Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

01 marzo 2018 - 18:25

Nei Grigioni l'anno scorso si è costruito per oltre 1 miliardo di franchi, per la seconda volta dopo il 2011: il volume del settore è salito rispetto al 2016 del 9% a 1,08 miliardi di franchi.

A dare una spinta al fatturato è stata in particolare l'edilizia pubblica, informa l'associazione degli impresari costruttori grigionesi in una nota odierna. Al centro dell'attenzione vi sono tre progetti: l'ospedale cantonale di Coira, il carcere di Cazis e il nuovo stabile dell'amministrazione cantonale "Sinergia" a Coira.

La buona congiuntura ha avuto effetto anche sull'impiego: nel ramo erano attivi 5088 lavoratori, il 3% in più dell'anno prima. Le scorte di lavoro risultano per contro in calo: ammontavano a 306 milioni a fine dicembre, il 4% in meno di dodici mesi prima.

