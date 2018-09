Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 settembre 2018 16.22 13 settembre 2018 - 16:22

La banche oggi non fanno null'altro di quanto facessero prima della crisi finanziaria, solo rischiando meno e pretendendo il 30% di commissioni in più per le stesse prestazioni: ne è convinto Oswald Grübel, ex numero uno di UBS e Credit Suisse.

Le banche si concentrano oggi soprattutto sui crediti e in particolare su quelli ipotecari, un comparto che si pensa poco rischioso, osserva Grübel in un'intervista alla Weltwoche. "A mio avviso questo è fatale: i rischi del futuro si trovano proprio dove si pensa che ce ne siano pochi o che non ve ne siano affatto".

Le banche - sostiene il 74enne - negli ultimi dieci anni non hanno fatto passi avanti. "Abbiamo semplicemente migliorato il passato, abbiamo ridotto la quota di capitale di terzi nei bilanci, grazie a sempre più regolamentazione. Ma non abbiamo ancora inventato nulla per il futuro, niente che ci permetta di plasmare in modo diverso il settore finanziario". Ecco perché in borsa le azioni delle grandi banche non decollano, osserva.

