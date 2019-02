I paesi del Gruppo di Lima hanno deciso di chiedere alla Corte Penale Internazionale (Cpi) e al Consiglio dei Diritti Umani dell'Onu di intervenire con urgenza, in risposta alla "violenza criminale del regime di Nicolas Maduro contro la popolazione civile".

Nella dichiarazione finale diffusa al termine della riunione del gruppo tenutasi a Bogotà si legge che Maduro ha "negato il loro accesso all'assistenza internazionale, il che costituisce un crimine contro l'umanità".

Nel testo - firmato dai governi di Argentina, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay e Perù, più il governo del Venezuela riconosciuto dal gruppo, cioè quello di Juan Guaidò - si condannano le "azioni deliberate del regime illegittimo" di Maduro che, "senza considerare la sofferenza del suo popolo o gli insistenti appelli della comunità internazionale", ha bloccato l'ingresso degli aiuti "con atti di repressione violenta che hanno causato morti e feriti sulla frontiera con Colombia e Brasile".

"Il regime illegittimo di Nicolas Maduro sta sottoponendo i venezuelani, e in particolare la popolazione più vulnerabile, a una sistematica privazione di cibo e medicine e di accesso ai servizi essenziali solo per garantire la sua permanenza al potere", si legge nel testo.

È per questo che il Gruppo di Lima richiede l'intervento della Cpi, nel quadro della denuncia presentata alla corte da sei dei suoi paesi - Argentina, Canada, Colombia, Cile, Paraguay e Perù- nel settembre scorso, successivamente appoggiata da Costa Rica, Francia e Germania.

In quanto al Consiglio Onu per i diritti umani, la dichiarazione chiede che nomini "un esperto indipendente o una commissione d'inchiesta" sulla situazione in Venezuela, in base al rapporto sulle violazioni dei diritti umani approvato anch'esso nel settembre scorso, e lancia un appello all'Alto Commissario Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, perché "si esprima in tempi brevi" sulla questione.

