Il gruppo socialista alla Camere federali ha presentato oggi un'"offensiva" in sei punti per promuovere la parità fra uomo e donna nella prossima legislatura.

Quella che si concluderà in ottobre è stata una "legislatura persa" per quanto riguarda i progressi nel settore dell'uguaglianza. Il gruppo del PS si è quindi posto come obbiettivo di ottenere risultati concreti negli anni 2019-2023, ha spiegato il capogruppo Roger Nordmann in una conferenza stampa oggi a Berna. Per avere successo però sono necessarie nuove maggioranze in parlamento, ha aggiunto.

I parlamentari del PS hanno preparato un pacchetto di proposte per migliorare la conciliabilità lavoro-famiglia e combattere le discriminazioni di cui sono ancora vittime le donne.

Per permettere a entrambi i genitori di partecipare alla cura dei figli, è necessario un vero congedo parentale. Dopo la nascita quindi i genitori dovrebbero beneficiare di un congedo di almeno quattordici settimane ciascuno, seguito da almeno dieci settimane di congedo parentale. I datori di lavoro inoltre dovrebbero concedere ai genitori che lo richiedono di ridurre il tempo di lavoro dopo la nascita di un figlio.

Lo Stato e le aziende dovrebbero aumentare la loro partecipazione finanziaria per garantire a tutti posti nelle struttura di accoglienza per bambini. Inoltre il finanziamento dovrebbe essere uniforme a livello nazionale.

Attualmente solo sette Cantoni offrono anticipi sugli alimenti quando un genitore non adempie al suo obbligo di mantenimento e i contributi variano. La mancanza di aiuti è una delle ragioni per cui molti genitori "single" scivolano nella povertà, affermano i parlamentari socialisti. Questa forma di sostegno quindi deve essere introdotta in tutti i Cantoni.

