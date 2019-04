Il Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSsE) vuole lottare contro gli inasprimenti per accedere al servizio civile proposti dal Consiglio federale.

Stando a una nota del GSsE, i cui rappresentanti si sono riuniti oggi a Soletta, i piani dell'esecutivo rappresentano null'altro che l'abolizione del servizio civile con la benedizione dell'Esercito.

Per il GSsE, sostiene una risoluzione adottata dall'assemblea generale, quanto sta accadendo non rispecchia altro che la crisi di identità dell'armata, crisi che si vuole superare attaccando un'istituzione, come il servizio civile, che funziona.

In occasione delle votazioni del 19 maggio, l'assemblea ha approvato la revisione della legge sulle armi mediante la quale si vuole limitare la circolazione di quelle semiautomatiche. La revisione è un piccolo passo verso una maggiore sicurezza contro la violenza e un migliore controllo delle armi, secondo il GSsE.

Altri argomenti affrontati sono stati l'acquisto di nuovi aerei da combattimento e l'iniziativa popolare "Korrektur-InitiatiKorrektur-Initiative" o "iniziativa di correzione". Secondo il GSsE, l'iniziativa volta ad impedire l'export di armi verso i Paesi coinvolti in una guerra civile ha già raccolto le 100'000 firme necessarie due mesi dopo il suo lancio.

L'iniziativa chiede che il Parlamento e il popolo abbiano voce in capitolo nell'esportazione di armi. Il desiderio è che non si possano più esportare armi verso Paesi che violano i diritti umani.

