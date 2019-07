L'autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidò, ha annunciato oggi che l'Assemblea nazionale (An, opposizione) da lui presieduta approverà in un non precisato futuro il Trattato interamericano di assistenza reciproca (Tiar).

Uno strumento che secondo alcuni analisti aprirebbe le porte ad un intervento militare straniero in territorio venezuelano.

In una serie di tweet Guaidò ha sostenuto che "già non vi sono più dubbi, risulta molto chiaro nel mondo che il Venezuela vive una dittatura. Per questo assumo le mie responsabilità nelle azioni che guideremo in tutti i meccanismi in cui siamo presenti, come parte di un'unica strategia per conquistare il cambiamento".

