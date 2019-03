"Nelle prossime ore tornerò in Venezuela e annuncerò nuove mobilitazioni, malgrado i rischi che questo comporta". Lo ha detto il presidente del Parlamento venezuelano che ha assunto i poteri dell'esecutivo, Juan Guaidò.

Lo ha detto il presidente del Parlamento venezuelano che ha assunto i poteri dell'esecutivo, Juan Guaidò, al termine di un incontro con il presidente paraguayano, Mario Abdo Benitez, ad Asuncion. "Il Venezuela - ha aggiunto - ha iniziato una transizione verso la democrazia. C'è chi vuole bloccarla con la paura e con le armi, ma non riusciranno a fermare questo processo".

"Tutti vogliamo la pace - ha detto ancora Guaidò - ma oggi in Venezuela ci sono gruppi armati che uccidono indigeni, giovani, studenti". Guaidò ha quindi ringraziato "tutto il popolo del Paraguay, che ci accompagna in questa giusta causa", sottolineando di parlare "in nome di un Paese che, malgrado l'oppressione che soffre, continua a resistere".

Abdo, da parte sua, ha detto che il leader venezuelano "rappresenta la speranza di tutto un Paese, che ha contagiato anche altri popoli", perché "qui non si tratta solamente di un momento nella congiuntura del Venezuela, si tratta di difendere i valori della democrazia e della libertà".

