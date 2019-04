Juan Guaidò ha annunciato che l'opposizione scenderà in piazza in 358 punti del Venezuela

Juan Guaidó, presidente dell'Assemblea nazionale (An) autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela, ha annunciato che l'opposizione scenderà in piazza oggi in 358 punti del Paese.

La protesta è indirizzata contro la crisi energetica e mettere fine alla "usurpazione" del potere da parte del presidente Nicolás Maduro.

Guaidó ha ricordato che si tratta della cosiddetta "Operazione Libertà" con cui si cerca di ottenere l'abbandono del potere da parte di Maduro e lo svolgimento di libere elezioni.

La giornata sarà caratterizzata anche dalla mobilitazione dei sostenitori del governo che sono chiamati dal Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) a raccogliersi a fine mattinata in tre punti di Caracas per marce che convergeranno davanti al palazzo presidenziale di Miraflores.

