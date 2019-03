Juan Guaidó è tornato a Caracas accolto da un bagno di folla e, per ora, senza nessuna conseguenza.

Il leader dell'opposizione è atterrato all'aeroporto della capitale venezuelana, ha preso l'auto e si è presentato a Piazza Alfredo Sadel, dove lo aspettavano in migliaia, senza essere arrestato.

Sfidando ancora una volta il regime di Maduro: "Presto metteremo fine all'usurpazione", ha promesso, mentre fonti del governo si sono limitate ad annunciare che "si stanno studiando misure appropriate" nei suoi confronti. Mentre gli Usa hanno inviato al leader chavista un messaggio chiaro: "Non lo toccate o reagiremo".

Due settimane dopo la sua uscita clandestina dal Paese, Guaidó - come aveva promesso - è tornato in patria come passeggero regolarmente registrato di un volo commerciale proveniente da Panama. I diplomatici statunitensi, europei e latinoamericani, pronti probabilmente a fargli da scudo, lo aspettavano nello scalo aereo. Ma non sono dovuti intervenire: è uscito senza problemi, sorridente e disteso, accolto dall'applauso della folla.

Malgrado i media avessero segnalato forti misure di sicurezza nello scalo, i funzionari dell'aeroporto non hanno fermato il leader antichavista, nonostante sia uscito dal Paese violando un divieto di espatrio decretato dal Tribunale Supremo di Giustizia (Tsj). Lui stesso ha raccontato come il funzionario della sicurezza di frontiera che ha esaminato il suo passaporto gli abbia detto: "Benvenuto, presidente!".

Nelle ore precedenti il suo ritorno in Venezuela, si erano moltiplicati gli appelli e i messaggi della comunità internazionale al governo Maduro perché rispettasse la libertà e l'incolumità fisica del leader dell'opposizione.

