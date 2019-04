La Guardia Svizzera si appresta ad accogliere 23 nuove reclute.

Accadrà il prossimo 6 maggio, giorno in cui si ricorda il sacco di Roma ad opera delle truppe dei lanzichenecchi, quando nel Cortile di San Damaso in Vaticano presteranno giuramento 23 nuove reclute, come ha annunciato a Vatican News il sergente Urs Breitenmoser.

La richiesta di arruolamento nell'esercito più piccolo del mondo è diventata più agevole in seguito al restyling del nuovo sito web della Guardia Svizzera, in virtù del quale le aspiranti guardie possono scaricare direttamente dal sito i moduli per fare la richiesta.

