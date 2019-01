In occasione del 513esimo anniversario della fondazione del Corpo della Guardia Svizzera Pontificia vengono oggi indossati i nuovi elmi, fabbricati in materia sintetica Asa con stampa in 3D.

Inoltre viene pubblicata online la prima clip della serie "1506 - la Guardia Svizzera Pontificia si racconta" con il tema "servizio d'onore".

Sempre oggi l'anniversario viene festeggiato come da tradizione con la messa nella chiesa Santa Maria della Pietà in Campo Santo Teutonico. Sono invitati come ospiti d'onore i religiosi dell'ordine Fatebenefratelli, che prestano il loro servizio presso la Farmacia Vaticana come anche presso la Direzione dei Servizi di Sanità ed Igiene.

Al termine della messa le Guardie Svizzere marciano verso il Quartiere Svizzero, uscendo dall'Arco delle Campane attraversando cosi Piazza San Pietro. Questo per commemorare l'arrivo in Piazza San Pietro dei mercenari Svizzeri il 22 gennaio 1506, anno di fondazione del Corpo. Dopo il rientro nel Quartiere ha luogo l'atto militare. Per la prima volta le guardie indossano i nuovi elmi neri in materia sintetica Asa prodotti con la stampante in 3D in Svizzera.

La prima clip della serie "1506 - la Guardia Svizzera si racconta" viene pubblicata sui canali social media con il tema "servizio d'onore". "Dopo la clip di Natale che ha suscitato molto interesse la Guardia Svizzera vorrebbe trasmettere ulteriori informazioni sulla vita del Corpo", si legge in una nota.

Questa prima clip mostra le Guardie Svizzere durante la preparazione di un ricevimento di un capo di stato, in questo caso l'arrivo del presidente 2018 della Confederazione Elvetica, Alain Berset. Così, nel corso dell'anno, la Guardia Svizzera uscirà il 20 di ogni mese con una clip su un tema specifico.

