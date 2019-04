Ore di interruzione del servizio di Keystone-ATS per problemi tecnici.

Stamane nessuna radiosveglia funzionante, nessun aggiornamento su vari portali di media online, nessuna notizia dalla maggiore agenzia di stampa nazionale.

Tutto ciò per una componente difettosa della rete che, da poco prima delle 06.00 del mattino, ha avuto per ore conseguenze di vasta portata per i dipendenti e i clienti di Keystone-ATS e SSR.

Il motivo: "problemi con i lavori di manutenzione nel centro di calcolo", effettuati dal provider SwissTXT, filiale e centro di competenza multimediale della Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR).

Poco dopo le nove sembrava che i problemi fossero stati risolti. Ma da Keystone-ATS, SRF e RTS alcuni server e servizi, compresi quelli di posta elettronica e i sistemi editoriali, non erano ancora operativi fino alle 11.00. Tra le 05.43 e le 11.00 Keystone-ATS non ha potuto inviare alcun dispaccio.

Le aziende colpite dalla panne al sistema hanno informato i clienti tramite i social media: "Questa mattina dobbiamo affrontare enormi problemi tecnici. Stiamo lavorando ad una soluzione", ha scritto SRF sul servizio di notizie brevi su Twitter. Una parte del servizio online di SRF e RTS non ha funzionato, i notiziari radiofonici sono stati parzialmente ridimensionati e i servizi su richiesta non erano disponibili.

Alcuni utenti hanno riferito che la radiosveglia non ha funzionato poiché non c'era connessione con le emittenti digitali, ad esempio con Radio Swiss Classic. Durante questo periodo, i media interessati dai guasti hanno cercato di tenere i clienti aggiornati sui social media.

