Le autorità del Guatemala hanno parzialmente ridimensionato oggi il bilancio del grave incidente stradale avvenuto a Nahualá, all'altezza del chilometro 159 della statale Interamericana, precisando che i morti sono 18 e non "almeno 30" come comunicato in precedenza.

Il quotidiano Prensa Libre ha ricordato che un pesante veicolo ha travolto ieri sera un folto gruppo di persone che si erano raccolte nel punto dove poco prima una persona era morta travolta da un'auto.

A ridimensionare il bilancio delle vittime fatali è stato Cecilio Chajac, portavoce dei Vigili del Fuoco municipali dipartimentali, che ha fissato a 18 il numero dei morti e a 17 quello dei feriti.

La polizia cerca localizzare l'autista del camion che si è dato alla fuga mentre il governo ha decretato da oggi tre giorni di lutto nazionale.

