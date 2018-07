Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

14 luglio 2018 15.55

Al termine di 5 giorni di scavi nella zona colpita dall'eruzione, il 3 giugno, del Volcan de Fuego, in Guatemala, i volontari dell'organizzazione "Antigua al Rescate" hanno annunciato di aver rinvenuto i resti di 68 cadaveri, 65 dei quali riconosciuti dai famigliari.

Lo riferisce il portale di notizie guatemalteco "Soy 502".

Secondo le autorità locali, l'improvvisa attività del vulcano ha causato almeno 113 morti e 332 dispersi, ma per i responsabili di "Antigua al Rescate" sotto il fiume di lava che ha coperto, fra le altre località, San Miguel los Lotes, "si trovano almeno 1000 cadaveri".

Una portavoce di questo gruppo, Sofía Letona, ha reso noto che i volontari hanno operato in una piccola parte della zona disastrata conosciuta come El Callejón e in alcune aree vicine. "Sarebbe necessario estendere le ricerche - ha concluso - e questo permetterebbe di ritrovare molti altri resti umani".

Questa attività tuttavia non è sostenuta dai responsabili del governativo Coordinamento nazionale per la riduzione dei disastri (Conared). Uno dei suoi responsabili, Sergio Cabañas, ha sottolineato che "la zona in cui i volontari sono intervenuti è a rischio e non è opportuno quindi continuare gli scavi".

E poi, ha concluso, "quello che 'Antigua al rescate' ha recuperato non sono corpi ma pezzi di persone".

