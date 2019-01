Novità in vista per chi guida

Dal primo febbraio i conducenti che hanno una patente di guida per le vetture con il cambio automatico potranno guidare anche le auto con il cambio manuale.

Maestri conducenti e organizzazioni di prevenzione sono preoccupati, mentre l'Ufficio federale delle strade (USTRA) e la polizia invitano alla calma.

Jean-Bernard Chassot, direttore della Federazione romanda delle scuole di guida, non comprende questa misura e ritiene che intervenga troppo presto. Sul mercato sempre più auto nuove sono automatiche, "ma non è ancora il caso delle auto usate", rileva, dicendosi particolarmente preoccupato per i giovani automobilisti. "Immaginate un giovane che prende la patente il venerdì e il suo capo gli chiede di guidare il furgone dell'azienda il lunedì mattina?"

C'è preoccupazione anche presso l'Ufficio prevenzione infortuni (upi) e il Touring club svizzero (TCS). Entrambe le organizzazioni temono che si impari a usare il cambio nel bel mezzo della circolazione stradale e ci sia un aumento del numero di incidenti.

Più tranquillo è l'USTRA. "Il volume di traffico sulle strade svizzere è raddoppiato negli ultimi 25 anni", e di conseguenza è aumentato anche quanto richiesto gli allievi conducenti, sottolinea il suo portavoce, Guido Bielmann, all'agenzia di stampa Keystone-ATS. "Imparare a guidare è diventato molto più difficile".

Mettersi al volante senza lo stress del cambio di marcia è naturalmente più facile, "ma dal momento che il principiante riesce a farlo in questo traffico, imparerà rapidamente ad usare anche il cambio manuale". Inoltre, ricorda, il numero di vetture automatiche continua a crescere.

Stessa analisi da parte della polizia. "A chi non si sente a suo agio al volante di un'auto con cambio manuale, raccomanderei semplicemente di prendere un paio di ore di lezione", aggiunge Jean-Christophe Sauterel, portavoce della polizia vodese.

