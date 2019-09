"I cambiamenti climatici minacciano la pace nel mondo": è il grido di allarme del segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, nel giorno della protesta mondiale contro il climate change.

"La competizione per le risorse sta creando tensioni tra popoli e paesi - afferma - e non è un caso che le nazioni più vulnerabili ai cambiamenti climatici siano spesso quelle più vulnerabili ai conflitti e alla fragilità". "E' una corsa contro il tempo, è necessaria un'azione urgente se vogliamo vincere questa sfida. E dobbiamo farlo. Milioni di persone in tutto il globo lo chiedono".

"Ecco perché ho convocato il Climate Action Summit lunedì", ha proseguito Guterres, spiegando di aver "detto ai leader mondiali di presentare piani concreti e audaci che ci aiutino a mantenere l'innalzamento della temperatura a 1,5 gradi Celsius alla fine del secolo, raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050 e ridurle del 45% entro il 2030. Obiettivi necessari secondo la comunità scientifica".

