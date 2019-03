Per il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, "lo status del Golan non è cambiato". Lo ha detto il suo portavoce Stephane Dujarric dopo che il presidente Usa Donald Trump lo ha riconosciuto come territorio israeliano.

"La politica dell'Onu sul Golan si riflette nelle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e non è cambiata", ha aggiunto Dujarric. Una risoluzione del 1981 afferma che la decisione di Israele di imporre le sue leggi e giurisdizione nelle alture del Golan occupate è nulla e priva di effetti giuridici internazionali.

Intanto Israele e Hamas hanno raggiunto un'intesa per un cessate il fuoco immediato a Gaza, grazie alla mediazione egiziana. Lo si legge nel sito ufficiale di Hamas. Manca ancora la conferma israeliana.

