Il gigante svedese della vendita di vestiti H&M punta a usare i suoi 5000 punti vendita più come hub logistici per lo shopping online che come tradizionali negozi. Una decisione per riposizionare il colosso, colpito duramente dallo spostamento delle vendite sul web.

"Riteniamo che il ruolo dei punti vendita cambierà", afferma il presidente della società Karl-Johan Persson. In questa trasformazione "abbiamo un vantaggio in termini di presenza fisica della nostra rete" rincara la dose Helena Helmersson, l'amministratore delegato di H&M.

