"Abbiamo costruito una nuova fabbrica per produrre corpetti esplosivi, che dispongono di un interruttore per la detonazione. Quei corpetti sono tenuti pronti per quando passeremo oltre la barriera di confine. Le nostre sorelle sono pronte per loro".

Lo ha affermato venerdì, in un comizio tenuto presso il confine con Israele, l'ex ministro degli Interni di Hamas a Gaza, Fathi Hammad.

Le sue parole sono state rilanciate oggi su Twitter dal portavoce del premier Benjamin Netanyahu, Ofir Gendelman. "Ora sapete perchè dobbiamo proteggere il confine con Gaza da Hamas", ha commentato Gendelman.

