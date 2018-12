Hannover: cerca di entrare con auto su pista, sospesi voli

Nuova falla nella sicurezza aeroportuale in Germania. Un uomo a bordo di un'auto con targa polacca ha cercato di entrare sulla pista dell'aeroporto di Hannover, prima di essere fermato dalla polizia ed arrestato.

Come conseguenza, tutti i voli in arrivo ed in partenza nello scalo tedesco sono stati sospesi. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16.00.

Nei mesi scorsi, a Francoforte e Monaco il traffico aereo era andato in tilt dopo che alcuni passeggeri erano riusciti a eludere i controlli di sicurezza.

