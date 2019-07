I dazi pesano su Harley-Davidson.

Il colosso motociclistico statunitense chiude il secondo trimestre con un utile netto in calo a 196 milioni di dollari dai 242 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. Le vendite sono calate dell'8,4%, con una flessione dell'8% negli Stati Uniti.

Per il 2019 Harley-Davidson stima di consegnare fra le 212.000 a le 217.000 moto, meno delle 217.000-222.000 previste in precedenza. Una revisione al ribasso legata ai tempi più lunghi del previsto per ottenere i via libera necessari per esportare le moto prodotte in Thailandia in Europa con dazi più favorevoli rispetto a quelli imposti sulle importazioni europee dagli Usa.

Neuer Inhalt Horizontal Line