I duchi di Sussex, Harry e Meghan, hanno presentato oggi per la prima volta in pubblico il loro bebè reale, nato due giorni fa e ancora in attesa di un nome.

"Un carattere dolcissimo, è davvero calmo", ha detto Meghan nelle prime parole pronunciate di fronte ai media dopo il parto. "È stato un sogno", ha aggiunto, sorridente al pari di Harry.

Harry e Meghan sono apparsi entrambi emozionati e molto felici. Quando lei ha parlato del carattere calmo mostrato dal bebè in queste prime ore di vita, sono scoppiati all'unisono in una risata: "Non so proprio da chi abbia preso", ha scherzato lui, noto in gioventù come il principe più scapestrato di casa Windsor.

