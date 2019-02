Utile in forte calo nel 2018 per Helsana, che ha subito l'impatto negativo degli investimenti di capitale: l'assicuratore malattia ha realizzato un risultato netto di 54 milioni di franchi, contro i 218 dell'esercizio precedente.

"Un eccellente risultato tecnico-assicurativo si contrappone a una perdita negli investimenti di capitale", afferma la società in un comunicato odierno. I premi incassati sono saliti da 6,4 a 6,5 miliardi.

Sono per contro scesi i costi delle prestazioni, passati da 6,3 a 6,2 miliardi. Questo sviluppo si può ricondurre in modo determinante a un rincaro praticamente nullo nel settore delle cure stazionarie acute, al secondo intervento del Consiglio federale sulla tariffa per le prestazioni mediche ambulatoriali Tarmed, all'intensificazione della gestione dei costi delle prestazioni con nuove procedure di controllo dell'economicità e alla ripresa della verifica dei prezzi dei medicamenti.

L'utile tecnico-assicurativo per il 2018 si è attestato a 175 milioni di franchi, in netto miglioramento rispetto alla perdita di 10 milioni dei dodici mesi precedenti. La combined ratio (rapporto fra i costi e i premi incassati) è tornata positiva: 97,3% (2017: 100,2%). Notizie meno buone arrivano dal risultato degli investimenti di capitale, che ammonta a -136 milioni. Helsana cura gli interessi di 1,9 milioni di persone e di 44'000 aziende e associazioni con un totale di 710'000 assicurati.

