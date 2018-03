Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

9 marzo 2018

L'anno scorso Helvetas ha ricevuto donazioni per 27,8 milioni franchi, 900'000 in meno del 2016, considerata annata record. L'organizzazione di cooperazione allo sviluppo li ha usati per oltre 300 progetti in 29 paesi in favore di circa 3,6 milioni di persone.

Helvetas ha avuto "un anno di donazioni gratificante", sottolinea una nota odierna dell'opera assistenziale. Rispetto al 2016 il contributo dei privati è leggermente aumentato, ma il risultato complessivo è di poco inferiore poiché le donazioni di comuni e cantoni, così come quelle delle fondazioni, tendono ad essere più limitate.

I bilanci di molti comuni sono infatti sotto pressione, mentre le fondazioni possono elargire meno fondi a causa dei minori interessi percepiti, precisa l'organizzazione apartitica e aconfessionale.

Oltre che in programmi di lunga durata, Helvetas è impegnata anche nell'aiuto umanitario. In questo settore lo scorso anno, ad esempio, ha contribuito ai lavori di ricostruzione dopo il ciclone in Madagascar e ha distribuito kit di soccorso ai profughi Rohingya che sono scappati dal Myanmar al Bangladesh.

Helvetas è un'associazione che conta sul sostegno di circa 100'000 tra soci e donatori. L'organizzazione di sviluppo è impegnata in Africa, Asia, America Latina ed Europa orientale. I settori chiave in cui opera sono l'acqua potabile, le infrastrutture, l'agricoltura e l'accesso ai mercati, l'ambiente e il clima, la formazione e la promozione della democrazia e della pace.

