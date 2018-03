Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

5 marzo 2018 12.21

L'assicuratore Helvetia non è in alcun modo interessato dalle inchieste e dai procedimenti giudiziari concernenti il suo ex presidente del consiglio di amministrazione (Cda) Pierin Vincenz.

"Né la Finma né altre autorità competenti hanno posto domande in merito", ha affermato oggi il CEO Philipp Gmür nella conferenza stampa a Zurigo di presentazione dei risultati 2017 dell'azienda.

Vincenz si era ritirato dal Cda di Helvetia a metà dicembre, in seguito all'apertura di un'indagine dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) riguardo alle sue attività quando era numero uno operativo di Raiffeisen, fra il 1999 e il 2016.

Durante il suo lavoro per Helvetia - è stato presidente dall'ottobre 2015 - Vincenz "si è sempre comportato correttamente": non vi sono elementi che facciano ritenere il contrario, ha precisato Gmür.

Come noto Vincenz è stato posto la settimana scorsa in detenzione preventiva. La giustizia zurighese lo indaga per amministrazione infedele: è accusato di conflitti di interesse in quanto si sarebbe personalmente arricchito nell'ambito dell'acquisizione di partecipazioni.

