Questo contenuto è stato pubblicato il 5 marzo 2018 7.35 05 marzo 2018 - 07:35

Il gruppo assicurativo Helvetia ha proseguito la sua crescita lo scorso anno traendo beneficio dall'integrazione di Nationale Suisse e Basilese Austria. L'utile netto è risultato in crescita del 7% rispetto al 2016, a 402,9 milioni di franchi.

Il volume d'affari ha toccato gli 8,64 miliardi di franchi, superando dell'1,5% il livello dell'anno precedente, indica l'assicuratore sangellese in una nota odierna. Il risultato delle attività operative ha raggiunto i 502,4 milioni - il 2,2% in più del 2016 - superando per la prima volta la soglia dei 500 milioni.

