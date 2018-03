Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 ottobre 2012 9.13 27 ottobre 2012 - 09:13

La segretaria di Stato Hillary Clinton ha informato il presidente Barack Obama che rimarrà al suo posto alla guida della diplomazia Usa fino a quando non verrà nominato e confermato un suo successore, ma al tempo stesso ha precisato che la sua disponibilità "non è a tempo indeterminato".

"Il mio lasso di tempo è davvero ancora lo stesso", ha detto parlando con i giornalisti, confermando - dopo le ipotesi di un ripensamento circolate ieri - l'intenzione di lasciare l'incarico di segretario di Stato anche in caso di vittoria di Obama alle elezioni presidenziali del 6 novembre. "Intendo lasciare poco dopo l'inaugurazione (della nuova presidenza), questo è il mio programma", ha ribadito. "Non sono ancora riuscita a sedermi a parlare con il presidente perchè sta cercando di vincere le elezioni, (impresa) che speriamo verrà presto portata a compimento. Allora - ha detto ancora - potremmo parlare in profondità di come procedere con la trasizione" al dipartimento di Stato.

