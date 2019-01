Hilti, la multinazionale con sede nel Liechtenstein che produce attrezzi e componenti per l'edilizia, in particolare nel campo della demolizione e dell'ancoraggio, ha archiviato l'esercizio 2018 con vendite in chiara progressione.

Su un anno, i ricavi sono saliti del 10,7% a 5,66 miliardi di franchi: Al netto delle acquisizioni, la crescita si è attestata al 9,7%.

In una nota odierna, Hilti si dice contenta del risultato che concretizza gli obiettivi che il management si era posto per l'esercizio passato. Tuttavia, la società ha constato un rallentamento delle attività a causa delle tensioni sui mercati dovute al conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina. Nei primi otto mesi del 2018, Hilti aveva registrato una progressione del 14,7%.

Sul mercato europeo, il più importante per l'azienda del Lichtenstein, Hilti ha registrato ricavi in aumento del 10,6% a 2,8 miliardi. La dinamica è stata meno positiva in Gran Bretagna: la Brexit ha influenzato negativamente l'industria della costruzione.

Una chiara progressione degli affari si è fatta sentire in Nordamerica (+10,4%), America latina (+8,6%) e nella regione Asia/Pacifico (+7%). Nell'Europa dell'est, in Medio Oriente e in Africa la crescita è stata del 9,3%, e ciò nonostante le tensioni in paesi come la Turchia, la Russia e l'Arabia Saudita.

Le cifre dettagliate verranno pubblicate il 15 di marzo.

Neuer Inhalt Horizontal Line