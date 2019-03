Hilti, la multinazionale con sede nel Liechtenstein che produce attrezzi e componenti per l'edilizia, ha visto nel 2018 il proprio utile aumentare per un altro anno consecutivo. L'esercizio 2019 si rivelerà probabilmente più impegnativo, indica l'azienda in una nota.

Nell'anno in rassegna, il gruppo industriale ha migliorato il suo utile operativo del 7%, portandolo a 728 milioni di franchi. L'utile netto ha raggiunto i 546 milioni di franchi svizzeri, il 5% in più rispetto all'anno precedente.

L'aumento degli utili è stato raggiunto nonostante nello scorso esercizio si sia provveduto a investimenti non irrilevanti, sottolinea l'azienda nella nota. Le spese per la ricerca e lo sviluppo, ad esempio, sono aumentate del 14%, a 355 milioni di franchi. La multinazionale ha inoltre ampliato di circa 1000 dipendenti il suo team di vendita attivo a livello globale. Alla fine dell'anno Hilti contava 29'004 dipendenti, ovvero l'8% in più rispetto al 2017.

Come già comunicato lo scorso gennaio, il 2018 è stato caratterizzato da una chiara progressione delle vendite: su un anno, i ricavi sono saliti del 10,7% a 5,66 miliardi di franchi: al netto delle acquisizioni, la crescita si è attestata al 9,8%.

La società ha constato un rallentamento delle attività a causa delle tensioni sui mercati dovute al conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina. Sul mercato europeo, il più importante per l'azienda del Lichtenstein, Hilti ha registrato ricavi in aumento del 10,6% a 2,8 miliardi. La dinamica è stata meno positiva in Gran Bretagna: la Brexit ha influenzato negativamente l'industria della costruzione.

Una chiara progressione degli affari si è fatta sentire in Nordamerica (+10,4%), America latina (+8,6%) e nella regione Asia/Pacifico (+7%). Nell'Europa dell'est, in Medio Oriente e in Africa la crescita è stata del 9,3%, e ciò nonostante le tensioni in paesi come la Turchia, la Russia e l'Arabia Saudita.

Nell'anno in corso, il contesto di mercato potrebbe diventare più difficile a causa del rallentamento dell'economia globale e delle tensioni commerciali. Ciononostante, Hilti prevede una crescita del fatturato e dell'utile operativo nella "fascia medio-alta a una cifra", conclude la nota.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Che cosa ne pensa di Swissinfo?