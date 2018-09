Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Hilti ha aumentato le vendite e la redditività nei primi otto mesi dell'anno. La multinazionale con sede nel Liechtenstein che produce attrezzi e componenti per l'edilizia è fiduciosa anche riguardo al prosieguo dell'esercizio.

Nel periodo gennaio-agosto sono stati registrati ricavi per 3,8 miliardi di franchi, ha indicato oggi l'impresa di Schaan (FL), che contrariamente a quanto fanno usualmente le altre imprese informa a scadenze di quattro mesi e non di tre.

La crescita su base annua si attesta al 15%: due punti percentuali sono da attribuire all'acquisizione - nel settembre 2017 - dell'azienda norvegese Oglaend System. I ricavi sono aumentati in tutte le regioni, con progressioni che vanno dal 14% (zona Europa dell'est, Medio Oriente e Africa) al 7% (America Latina), passando dal 12% dell'Europa e del Nordamerica.

L'utile d'esercizio è salito dell'8% a 456 milioni di franchi, mentre il risultato netto si è attestato a 329 milioni (+5%). "Stiamo crescendo a ritmi più sostenuti del mercato globale della costruzione, nonostante la situazione geopolitica mondiale sia diventata maggiormente imprevedibile", afferma il presidente della direzione Christoph Loos, citato in un comunicato. Alla base di questa evoluzione vi sono fra l'altro gli elevati investimenti nell'innovazione, che negli ultimi mesi hanno in particolare interessato il comparto della digitalizzazione.

Sull'arco di 12 mesi il numero dei dipendenti del gruppo - ben conosciuto anche al grande pubblico per i suoi famosi trapani dalla custodia rossa - è salito del 10% raggiungendo in agosto quota 28'566.

Per l'insieme dell'anno l'azienda si aspetta un incremento a due cifre del giro d'affari, a patto che non aumentino ulteriormente le incertezze globali e la volatilità sul mercato delle divise. Anche la redditività è prevista in crescita.

Hilti è un'entità oggi presente in oltre 120 paesi che ha avuto origine nel 1941 in un'autorimessa di Schaan su iniziativa di due fratelli, Martin e Eugen Hilti. Nel 2017 ha realizzato un fatturato di 5,1 miliardi di franchi.

