Questo contenuto è stato pubblicato il 16 marzo 2018 8.04 16 marzo 2018 - 08:04

Hilti ha proseguito la sua vigorosa crescita nel 2017. La multinazionale che produce attrezzi e componenti per l'edilizia ha registrato su un anno un aumento degli utili pari al 10% a 530 milioni di franchi.

Il risultato operativo è dal canto suo progredito del 15% a 692 milioni di franchi, informa in un comunicato odierno il gruppo con sede a Schaan, nel Liechtenstein. Come già annunciato a fine gennaio, il fatturato si è attestato a 5,1 miliardi, in crescita del 10,8%. In valuta l'aumento è stato del 9,6%.

Facendo riferimento all'esercizio in corso, Hilti si dice ottimista. Il gruppo si aspetta che il contesto economico rimanga favorevole. Esclusi possibili eventi geopolitici, l'azienda familiare prevede tassi di crescita simili a quelli dell'anno scorso.

