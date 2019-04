Il municipio di Berna ha ricevuto oggi i giocatori e lo staff dell'SCB, fresco vincitore del campionato svizzero di hockey. Il sindaco della Città federale, Alec von Graffenried, si è congratulato con l'intera squadra: "We are very proud and very happy".

Nella sua allocuzione, metà in tedesco e metà in inglese (la lingua maggiormente utilizzata in questo sport), il sindaco ha sottolineato che Berna ha definitivamente perso il "gene del perdente", riferendosi anche al titolo conquistato - per il secondo anno consecutivo, dopo oltre trent'anni di insuccessi - una settimana prima dalla squadra di calcio dello Young Boys.

La squadra di hockey del Berna ha ricevuto una targa commemorativa da parte del sindaco, mentre il presidente del consiglio di amministrazione dell'SCB ha dato a von Graffenried un gagliardetto firmato da tutti i giocatori.

I campioni svizzeri di hockey sfileranno sabato per le vie di Berna. Per ragioni logistiche e legate al calendario, non ci saranno tuttavia festeggiamenti in comune con lo Young Boys. I calciatori riceveranno la coppa a fine maggio, momento in cui molti giocatori di hockey sono in vacanza o impegnati altrove.

