Questo contenuto è stato pubblicato il 3 novembre 2014 7.56 03 novembre 2014 - 07:56

Il gruppo cementifero sangallese Holcim ha realizzato nei primi nove mesi del 2014 un utile netto di 1,16 miliardi di franchi, in calo del 9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il giro d'affari è sceso del 4,7% a 14,24 miliardi, si legge in una nota odierna della società in corso di fusione con la concorrente francese Lafarge. A tassi di cambio costanti le vendite sono salite del 3,4%.

Nel solo terzo trimestre l'utile netto è diminuito del 2,5% a 504 milioni di franchi, mentre il fatturato è calato del 2,1% a 5,18 miliardi (+0,9% senza gli effetti monetari).

Per l'insieme dell'esercizio Holcim prospetta una crescita organica dell'utile operativo. Le vendite di cemento dovrebbero aumentare dovunque ad eccezione dell'Europa.

